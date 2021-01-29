Принятием так называемой доктрины «Русский Донбасс» Россия выбрала абхазский вариант развития конфликта на оккупированном Донбассе.

Такое мнение озвучил представитель оккупированного Донецка и эксперт в украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) Сергей Гармаш на своей странице в Facebook.

План РФ заключается в фактической интеграции региона в РФ. По его словам, так называемый форум в Донецке обозначил две четкие тенденции.

«Первая — Россия не намерена присоединять к себе этот регион де-юре. Вторая — Кремль избрал абхазский вариант развития конфликта на Донбассе, то есть, интеграция его де-факто», — уверен Гармаш.

На практике это будет выражаться в поголовной паспортизации, разрыве всех связей местного населения с Украиной и искусственном создании этнически монолитного «русского народа Донбасса», считает эксперт ТКГ.

Также Гармаш считает, что РФ фальсифицирует новейшую историю, чтобы якобы доказать существование отдельного «русского народа Донбасса».

Как мы рассказывали ранее, у Путина утверждают, что Россия не планирует включать в свой состав территорию оккупированного Донбасса.

А Леонид Кравчук рассказал, что обмен пленными возможен только на уровне государства, односторонней передачи узников с оккупированного Донбасса не будет.