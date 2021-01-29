Стало известно, как в Украине можно будет записаться на прививку от COVID-19. Так, на вакцинацию можно будет записаться через своего семейного врача.

Подробную инструкцию озвучил главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко, передает ТСН.

Он отметил, что для записи на прививку необязательно иметь семейного врача.

Всего, для записи на вакцинацию от коронавируса будет 3 механизма.

«Там будет три механизма, как это можно будет сделать: записаться, записаться к семейному врачу, получить приглашение в телефонном режиме от Центра первичной медико-санитарной помощи», — сказал он.

На данный момент, в Украине разрабатывают специальный сайт, который будет содержать информацию о COVID-вакцинанции. Также на том сайте можно будет онлайн записаться на прививку от коронавируса.

«10 февраля у нас уже будет полностью протестировано модуль иммунопрофилактики. И параллельно с этим будет запущен сайт. Параллельно разрабатывается такая же коммуникационная кампания. Будем говорить, что сегодня вакцинируются и записываются такие группы риска. Будут четко показывать, где, в каком месте, можно сделать прививку», — пояснил Ляшко.

Как мы уже рассказывали ранее, в ходе первого этапа вакцинации от COVID-19 планируют привить около 367,5 тысяч украинцев.

А также, украинское правительство готово выкупать избыточные объемы вакцины от COVID-19 в странах Европейского союза.