Коронавирус можно не распознать сразу, поскольку его симптомы могут напоминать обычную простуды или ОРВИ.

Также, украинские медики говорят, что в обществе уже начал появляться коллективный иммунитет к COVID-19, так как почти 50% жителей страны уже переболели, передает ТСН.

Врачи назвали признаки, которые указывают на то, что человек уже перенес заболевание и мог этого даже не заметить.

«Переболеть коронавирусом незаметно конечно можно. И таких случаев много. Особенно это было заметно летом 2020 года. Приходит пациент на плановое обследование, к примеру, куда-то ему надо поехать или устроиться на работу, и для этого требуют отрицательный тест на коронавирус. Обследуется, а тест приходит положительный. Абсолютно здоровый на вид человек идет на самоизоляцию, хотя никаких симптомов COVID-19 у него не наблюдается. Вот так на вирус реагирует его иммунитет. Кстати, и дети часто переносят коронавирус бессимптомно», — рассказала семейный врач Дарницкого района столицы.

А врач-физиопульмонолог Киевской городской клинической больницы №5 Анна Аникеева считает, у пациентов может быть один симптом или вообще ни одного и во многом это зависит от дозы вируса, которую вдохнул человек, от его возраста и наличия сопутствующих заболеваний.

«Всегда симптом какой-то есть. Бессимптомная форма COVID-19 встречается очень редко, ее почти нет. Если вы уверены, что у вас была какая-то симптоматика, то проще сделать тест на иммуноглобулины. Если результат положительный — это означает, что вы переболели, нет антител — скорее, всего, вы не переболели», — считает главврач одного из диагностических центров Львова Тарас Жиравецкий.

Врачи отмечают, что даже наличие симптомов не всегда указывает на то, что у человека коронавирус, так как они часто похожи на обычную простуду или ОРВИ.

Общая слабость

Головная боль

Боль в мышцах и суставах

Потеря обоняния и вкуса

Температура

Высокое давление

Удушье

Среди более редких симптомов:

Тошнота

Рвота

Диарея

Конъюнктивит

Боль в глазах

Учащенный пульс

Боль в горле

Как мы уже рассказывали ранее, в Украине зафиксировано 5181 новый случай COVID-19 за прошедшие сутки. В частности, заболели 218 детей и 212 медработников.

А тем временем, украинское правительство готово выкупать избыточные объемы вакцины от COVID-19 в странах Европейского союза.