28 января вооруженные формирования Российской Федерации три раза обстреляли украинские позиции на Донбассе.

Об этом сообщает пресс-центр Штаба ООС.

В частности, в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток», вблизи Водяного на Приазовье противник открывал огонь в сторону украинских позиций из минометов 120 калибра, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север», недалеко от Катериновки противник вел огонь из автоматических станковых и ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В штабе подчеркнули, что на обстрелы противника украинские военные открывали огонь.

С начала текущих суток, 29 января, вдоль всей линии разграничения нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.

Напомним, экс-главарь террористов «ДНР» Игорь Гиркин (Стрелков) заявил, что был инициатором пророссийских протестов в Одессе и на Донбассе. Но, по его словам, в Кремле побоялись нажать на ключевую кнопку.

Спикер украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Алексей Арестович считает, что Россия сокращает расходы на оккупированный Донбасс из-за нехватки средств в бюджете.

Также сообщалось, что 28 января в Донецке проходил «интеграционный форум Русский Донбасс», на который приехали скандальные российские пропагандисты Маргарита Симоньян (главный редактор телеканала Russia Today), ее супруг — режиссер Тигран Кеосаян, а также Роман Бабаян (российский журналист).