Спасатели сообщили о ситуации в Одесской области, в которой 29 января продолжают ликвидировать последствия непогоды.

Напомним, ночь с 27 на 28 января прошла в Одессе в сложных метеорологических условиях. Изначально выпало много снега, который сменил непрекращающийся дождь. Затем упала температура, что привело к обледенению города. В городе упало почти 500 деревьев и стволовых веток, а также три опоры наружного освещения. В городские травмпункты Одессы обратились 58 человек по поводу полученных на улице травм, семь госпитализированы. Два человека пострадали при падении деревьев, из них один был доставлен в отделение нейрохирургии.

28 января было принято решение остановить движение всех видов транспорта на трассе М 05 Одесса-Киев. Также было запрещено движение транспорта на трассе М 15 Одесса-Рени и М 16 Одесса-Кучурган.

Сейчас спасатели сообщают, что с подразделения ГСЧС с 26 января осуществили 89 выездов на изъятие автотранспортной техники. Всего за период непогоды изъято 645 единиц автотранспорта, из них: легковых — 483, грузовики — 102, автобусы — 52, кареты скорой медицинской помощи — 8. Оказана помощь 1 490 лицам, из них 15 детей.

Также известно, что спасатели оснастили пункты обогрева для людей, который вытащили из снежных заносов:

— стационарный (Беляевский район, с. Васильевка, здание местной амбулатории)

— стационарный (г.. Татарбунары, ул. Центральная, 38, гостиница);

— передвижной (с. Монаши, Белгород-Днестровского района)

— пост наблюдения (Любашевский район, трасса Киев-Одесса, клеверный мост, поворот на Кировоград — Платоново).

В результате погодных условий от энергоснабжения отключено 131 населенных пункта области и 2 микрорайона города Одесса.

https://www.youtube.com/watch?v=O1KA99VzLs0&feature=emb_logo

Отметим, по состоянию на 10 утра 29 января циклон покинул юг Украины, наблюдается местами небольшой снег в Винницкой, Киевской, Кировоградской, Сумской, Тернопольской, Харьковской, Хмельницкой, Черниговской областях и Киеве.По информации Службы автомобильных дорог, проезд на дорогах общего пользования обеспечен, за исключением:Одесская область — запрещено движение большегрузных транспортных средств на автодорогах государственного значения М-15 Одесса-Рени и М-16 Одесса — Кучурган и на всех автодорогах местного значения.Николаевская область — ограничено движение большегрузных и тяжеловесных транспортных средств и автобусов на автодороге М-13 Кропивницкий-Платоново.На автодороге М-05 Киев — Одесса наиболее проблемным участком остается отрезок Знаменка — Ревова (наблюдаются переметы протяженностью около 30 км, в которых заблокированы до 300 фур, движение в направлении Киева закрыто). Обеспечен проезд по двум полосам в направлении Одессы для транспортных средств всех категорий.

Всего с начала непогоды подразделениями ГСЧС осуществили буксировки более 900 транспортных средств (из них 29 машин скорой помощи, 25 автобусов) и оказали помощь около 1 тыс. 800 лицам (из них 3 роженицы). Прогноз погоды в Украине на день 29 января:

Сегодня днем ​​в большинстве областей небольшой, на северо-востоке страны и в Карпатском регионе умеренный снег, в восточных и юго-восточных областях небольшой снег с дождем; только в Одесской, Николаевской и Херсонской областях без существенных осадков. На дорогах, кроме юго-восточной части, гололедица. Ветер юго-западный, западный, 7-12 м/с, в восточных областях и Приазовье местами порывы 15-20 м/с. Температура от 3° мороза до 2° тепла, в восточных, Запорожской и Херсонской областях и в Крыму 2-7° тепла.