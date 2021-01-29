Министерство здравоохранения представило календарный план вакцинации украинцев от COVID-19. Запланировано, что вакцинация украинцев начнется примерно в середине февраля.

Все подробности обнародовала пресс-служба Кабмина.

Календарный план состоит из 5 этапов вакцинации девяти групп населения.

В опубликованном Минздравом плане можно увидеть, кто, когда и где будет получать прививку от COVID-19.

Февраль-апрель: 367 тысяч медиков стационаров и участники ООС.

Апрель-май: 1,9 млн лиц в возрасте 80+ лет и работников первичной медпомощи.

Май-июнь: 363 тысячи других медработников.

Июнь-июль: 2,9 млн лиц в возрасте 70-79 лет.

Июль-август: 640 тысяч сотрудников структур госбезопасности.

Август-сентябрь: 2,3 млн лиц в возрасте 65-69 лет.

Сентябрь-октябрь: 1,4 млн работников образования.

Октябрь-ноябрь: 2,8 млн лиц в возрасте 60-64 года.

Ноябрь-декабрь: 1,7 млн представителей других категорий.



Как мы уже рассказывали ранее, Еврокомиссия утвердила ограничения на вывоз из Евросоюза вакцины от COVID-19. Ограничения касаются препаратов, по которым у ЕС есть ранние контракты на поставки.

В то же время, Украина хочет выкупать избыточные объемы вакцины от COVID-19 в странах ЕС.