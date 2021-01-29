30 января по народному календарю день Антона и Антонины. Кроме того, сегодня День специалиста военно-социального управления Вооруженных сил Украины.

Об этом сообщает НАРОДНАЯ ПРАВДА.

День Антона и Антонины 30 января (Антон — Перезимник, Антонина — половина)

До наших дней дошло очень мало информации о преподобном Антония Чорноезерського, в честь которого празднуется Антонов день. Время его жизни относят к 16 веку. Известно, что он основал монастырь в Новгородской области. Мощи святого Антония были похоронены в храме, от которого до наших дней сохранился лишь фундамент.

День Антона-Перезимник называли еще днем Антонины-половины. И то, и другое означало, что половина зимы позади, а впереди уже светит весна.

Приметы на 30 января

Если на Антона устанавливалась теплая погода, то говорили, что на следующий день ударят сильные морозы.

Если весь день была оттепель — жди ранней весны и хорошего улова рыбы.

Если солнце только в полдень, следует ожидать ранней весной.

Идет снег — примета к тому, что будет поздняя весна.

Если белки 30 января собираются стайками в одном дупле, морозы будут продолжительными и сильными.

Лиса легла на снег — будут холода.

Громкий щебет синиц утром к похолоданию.

День специалиста военно-социального управления Вооруженных сил Украины

Этот праздник отмечается с 2011 года. Его цель — воспитание патриотизма, поддержания престижа военной службы, верности военным традициям.

Напомним, 29 января в Украине отмечали День Памяти Героев Крут, день работников пожарной охраны, а по народному календарю — Петр (почитают святого Петра).