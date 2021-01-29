Украинское правительство готово выкупать избыточные объемы вакцины от COVID-19 в странах Европейского союза.

Такое заявление сделал министр здравоохранения Украины Максим Степанов во время онлайн-дискуссии «Увеличение помощи ЕС странам Восточного партнерства в борьбе с COVID-19».

«Мы готовы выкупить излишки вакцин у государств-членов ЕС для того, чтобы как можно быстрее защитить наших граждан. В связи с этим я хотел бы обратиться к вам, господа депутаты, по возможности проинформировать страны, что механизм уже практически создан и нам нужны только политические решения стран», — заявил министр.

На сегодняшний день, Украина уже ведет переговоры с более чем 7 компаниями-изготовителями вакцин.

«Мы ведем переговоры с основными производителями вакцин, которые завершили или находятся на стадии завершения третьей фазы клинических исследований. С некоторыми уже подписано соглашение о неразглашении и ведется согласование потенциальных контрактов. Мы на завершающей стадии подписания документов… Мы ведем переговоры со всеми без исключения производителями вакцин. На сегодня — это более семи производителей», — резюмировал чиновник.

Как мы уже рассказывали ранее, Украина изменила список стран «красной» зоны из-за пандемии коронавируса. Сейчас в нем находятся 74 страны.

Также стало известно, в ходе первого этапа вакцинации от COVID-19 планируют привить около 367,5 тысяч украинцев.