Пятерых российских артистов в Украине внесли в перечень лиц, которые представляют угрозу для национальной безопасности страны. Речь идет об Ольге Кормухиной, Ольге Засульской, Денисе Клявере, Игоре Саруханове и Марке Тишмане.

Подробности решения обнародовала пресс-служба Министерства культуры и информационной политики Украины. На данный момент, официальная причина внесения российских артистов в список, не сообщается.

«18 января 2021 в Министерство культуры и информационной политики поступили письма Службы безопасности Украины о включении в перечень лиц, которые представляют угрозу национальной безопасности, граждан РФ Кормухиной, Засульской, Саруханова, Клявер и Тишмана. Соответствующими приказами МКИП российских артистов был включен в перечень», – указано в сообщении.

Отметим попадание артистов в «черный список» Минкульта влечет за собой не только запрет на въезд в страну, а также показ концертов, передач, фильмов и сериалов по телевидению с их участием.

Ольга Кормухина – советская и российская певица, заслуженная артистка России.

Ольга Засульская – более известная под своим сценическим псевдонимом Лоя – российская певица украинского происхождения, композитор и автор песен в стиле поп. Свою карьеру начала солисткой в группе 5sta Family.

Денис Клявер – российский певец, музыкант, актер и композитор, бывший участник музыкальной группы «Чай вдвоем».

Игорь Саруханов – советский и российский поп-рок-певец, гитарист, композитор и поэт. Заслуженный артист России.

Марк Тишман – российский певец, композитор и телеведущий. С декабря 2019 года является амбассадором фонда «Подари жизнь».

Как мы уже рассказывали ранее, Государственное агентство Украины по вопросам кино не запретило к показу ни одного российского фильма в 2020 году.

Тем временем, Филипп Киркоров не может посещать Литву в течение 5 лет. В список нежелательных лиц в стране его внесло Министерство иностранных дел этой страны.