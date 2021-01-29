Верховная Рада приняла закон о выделении 1,4 млрд грн на компенсации затрат на электроотопление. Документ может вступить в силу уже в субботу, 30 января.

За законопроект №4672 о внесении изменений в приложение №3 к закону о госбюджете на 2021 год, согласно которому предусматривается выделить на компенсацию затрат населения на электроотопление 1,4 млрд грн, проголосовали 311 народных депутатов из 226 необходимого минимума.

«Вчера поступил в Раду правительственный законопроект, связанный с тем, чтобы улучшить условия существования наших граждан и предоставить возможность уже с 1 февраля выплачивать компенсации… Сегодня Верховная Рада уже его проголосовала. Сейчас он готовиться на подпись, я его подпишу и направлю президенту. Надеюсь, президент также сможет подписать его оперативно и завтра он будет опубликован», — рассказал спикер парламента Дмитрий Разумков

Как мы уже рассказывали ранее, в феврале украинцы получат платежки с учетом подорожания газа — снижение стоимости голубого топлива увидим только в марте.

А также, в Украине могут вернуть льготный тариф на первые 100 кВт электроэнергии для бытовых потребителей.