В Бразилии у двоих жителей штата Риу-Гранди-ду-Сул выявлены случаи одновременного инфицирования сразу двумя штаммами коронавируса.

Об этом пишет ТАСС со ссылкой на местные СМИ.

Заболели люди в возрасте около 30 лет. Заболевание, к счастью, протекало в легкой и средней форме.

По словам ученого Фернанду Спилки из лаборатории молекулярной микробиологии университета города Нову- Амбургу, пока трудно спрогнозировать, насколько опасным может оказаться течение болезни у пациентов из групп риска.

Как полагают исследователи, речь также может идти о последовательном заражении двумя разными штаммами SARS-CoV-2 с небольшим временным интервалом. Ученые подчеркивают важность изоляции инфицированных.

Всего ученым удалось выявить в Риу-Гранди-ду-Сул пять разновидностей коронавируса, среди которых штаммы с мутацией в S-белке, которые, по мнению ряда исследователей, являются более заразными, нежели изначальный вирус из Уханя. Такие изменения структуры оболочки вируса характерны для так называемых «южноафриканского» и «бразильского» штаммов.

Отметим, выводы ученых размещены в научной базе medRxiv в среду и пока не рецензировались и не публиковались в научных журналах.

Как сообщалось ранее, британский штамм коронавируса может быть более летальным, но при этом он имеет «обычные» симптомы: кашель, сильная усталость, боль в горле и мышцах, потеря обоняния встречается реже.

В Германии рекомендуют использовать вакцину от коронавируса, которую разработала компания AstraZeneca, только для вакцинации людей от 18 до 64 лет.