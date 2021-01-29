28 января в Черновцах посреди жилого квартала произошла стрельба. Сейчас полиция разыскивает участников инцидента.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Известно, что конфликт, который закончился стрельбой, произошел между водителями и пассажирами двух автомобилей. В результате двух человек избили и подстрелили.

Очевидцы сняли на видео момент побега предполагаемых нападавших. На кадрах видеорегистратора видно, как мужчины в балаклавах бегут с места происшествия.

Также известно, что мужчины использовали не только оружие, но и палки.

«Во время конфликта были применены палки и оружие неустановленного образца. Сейчас введена специальная полицейская операция с целью установления участников конфликта и их задержанию», — сообщил начальник следственного отдела ГУ НП в Черновицкой области Виктор Семенюк.

https://www.youtube.com/watch?v=8FFXEAQak2c&feature=emb_logo

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