В Германии рекомендуют использовать вакцину от коронавируса, которую разработала компания AstraZeneca, только для вакцинации людей от 18 до 64 лет.

Как сообщает Die Welt, соответствующую рекомендацию дал постоянный комитет по вакцинации Института вирусологии имени Роберта Коха.

Эксперты считают, что сейчас недостаточно данных для оценки эффективности препарата для людей старше 65 лет.

Как известно, 12 января Европейское агентство лекарственных средств получило заявку на регистрацию вакцины AstraZeneca от COVID-19. До этого для использования на территории Евросоюза были одобрены две вакцины от коронавируса: Pfizer/BioNTech и Moderna.

По данным социологов, 10% украинцев не будут делать прививку от коронавируса, потому что боятся чипизации.

В Польше из медицинского учреждения украли партию вакцин от COVID-19, рассчитанную на 18 человек.