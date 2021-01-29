Кабмин 27 января внес изменения в порядок обучения детей в общеобразовательных школах, и если ранее в документе говорилось, что опорные школы должны обеспечить полное среднее образование, то в новом варианте фигурирует лишь начальное и базовое образование (без старших классов). Другими словам, в Украине могут отменить бесплатное полное среднее образование.

Об этом говорится в материале «Страны».

Сейчас, чтобы получить статус опорной, у школы должны быть ресурсы, чтобы обеспечить учебный процесс на должном уровне. В новой интерпретации указано лишь, что статус опорной школы присваивают по результатам конкурса, условия которого определяет местная власть. То есть чиновники могут назвать опорной любую школу.

По действующим правилам, опорные школы могут иметь специальные помещения для проживания учащихся и преподавателей. В новой версии просто говорится, что школа лишь должна организовать подвоз детей и учителей «при потребности».

«То есть последние нововведения Кабмина вписываются в концепцию «оптимизации» школ, на которую украинские власти подписались в Меморандуме с МВФ и фактически отменяют право многих украинцев на бесплатное полное среднее образование. По некоторым данным, учиться в старших классах можно будет лишь в четверти школ из ныне имеющихся, а может, и того меньше», — говорится в материале.

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