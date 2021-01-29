Президент Владимир Зеленский ввел в действие изменения в решение СНБО от 14 декабря 2020 года о применении персональных специальных экономических санкций.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента. Российские СМИ уже массово сообщают, что речь идет о санкциях против России.

При этом само решение СНБО о санкциях, а также дополнения к нему засекречены. Против кого именно введены санкции, неизвестно. Указ вступает в силу со дня его опубликования.

Министерство иностранных дел должно проинформировать компетентные органы Европейского Союза, США и других государств о введении санкций и поставить перед ними вопрос о применении аналогичных ограничительных мер.

Накануне Кабинет министров расширил санкции против 13 российских авиакомпаний — на три года им запретили пользоваться активами и банковскими счетами в Украине.

Министерство финансов США объявило о введении санкций против граждан и организаций Украины из-за «вмешательства в выборы». Решение было принято сегодня, 11 января.