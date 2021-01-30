В Чехии запретили въезд в страну для иностранцев. Решение принято из-за пандемии коронавируса и будет действовать с 30 января. Об этом сообщили в МИД Чехии. Так, запрещается въезд со всех стран, независимо от того, в какой зоне страна находится — зеленой, оранжевой или красной. Как исключение, разрешается въехать в страну только гражданам Чехии. Ограничения будут действовать до 14 февраля включительно. Ранее правительство Чехии приняло решение усилить карантин в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации в стране. Новые ограничения вступят в силу в субботу, 30 января.