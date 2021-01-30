В последние выходные января, 30-31 января, в Украине будет щедра на осадки в виде снега и дождя и ветреная погода. Об этом сообщил Гидрометеорологический центр. На западе Украины, по прогнозу погоды, облачно, снег, на дорогах местами гололед, ветер юго-западный, 5-10 м / с, температура воздуха ночью -4 … -9 градусов, днем -1 … + 4 градуса . В Карпатах снег, температура ночью -5 … -10 градусов, днем -1 … + 4 градуса. На севере Украины облачно, ночью без осадков, днем снег, на дорогах гололедица, ветер юго-восточный, 5-10 м / с, температура воздуха ночью -5 … -10 градусов, днем -2 … + 3 градуса. В центре Украины облачно, ночью без осадков, днем снег с дождем, в Днепропетровской и Кировоградской областях дождь, на дорогах местами гололед, ветер юго-восточный, 5-10 м / с, температура воздуха ночью -3 … -10 градусов, днем — 2 … + 4 градуса. На востоке Украины облачно, ночью снег, днем дождь, на дорогах гололедица, ветер юго-восточный, 5-10 м / с, местами порывы 15-20 м / с, температура воздуха ночью +2 … -3 градуса, днем 1 … + 6 градусов. На юге Украины облачно, ночью без осадков, только в Запорожской области снег, днем дождь, на дорогах гололедица, ветер юго-западный, 5-10 м / с, температура воздуха ночью +2 … -3 градуса, днем +3. .. +8 градусов; в Одесской и Николаевской областях ночью -3 … -8 градусов, днем +1 … + 6 градусов.

В Крыму облачно, без существенных осадков, ветер юго-восточный, 5-10 м / с, температура воздуха ночью -1 … + 4 градуса, днем +3 … + 8 градусов. По прогнозу погоды на субботу, 30 января, в Киеве ночью без осадков, облачно, днем снег, ветер юго-восточный, 5-10 м / с. на дорогах местами гололедица. Температура воздуха днем 0 … -2 градуса, ночью -6 … -8 градусов.