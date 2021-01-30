Сейчас двухкомнатная квартира за $ 900000 (25520000 грн) является самым дорогим предложением такого планировки квартир в Киеве. Об этом сообщает «Главком» со ссылкой на базу одного из крупнейших агентств недвижимости «Благовест». Квартира расположена на третьем этаже элитного клубного дома на Печерске по улице Мичурина 56/2. Общая площадь жилья составляет 125 квадратных метров. В квартире расположена большая кухня, а также два санузла и долгое незастекленный балкон. В то же время квартира слабо меблированная и требует заботливой руки хозяина.

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«Эксклюзивный ремонт с использованием высококачественных материалов от мировых брендов. Натяжные ткани на стенах Lincrusta и Sangiorgio, гипсовая лепнина покрыта золотом, лепнина Gaudi, паркетная доска из натурального дерева, оникс, мрамор, черный гранит, двери Sige Gold, люстры Preciosa, кухни Aldo Moletta, кухонная техника Miele. Мебель Jumbo collection. Кондиционирования Daikin », — говорится в сообщении. Также в доме круглосуточная охрана, подземный паркинг с лифтом, работают сервисные и охранные службы. Пожалуй, самым большим плюсом этой квартиры можно считать расположение: дом возвели в Зверинце — исторической местности Киева. Вблизи Национальный ботанический сад имени Николая Гришко НАН Украины, так потенциальным покупателям будет где провести время.

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