Федеральное правительство Германии решило ввести жесткие ограничения на въезд в ФРГ из стран, где фиксируется высокая степень распространенности мутировавших вариантов коронавируса. Об этом сообщает DW. С 30 января начинает действовать запрет на въезд из Великобритании, Ирландии, Португалии, Бразилии и ЮАР. С 31 января в список таких стран и регионов придадут Лесото и Есватини. Предварительно ограничения будут действовать до 17 февраля. Постановление правительства предусматривает, в частности, что авиа-, автобусные и железнодорожные компании обязаны «воздерживаться от перевозки пассажиров» из этих стран и регионов. То же самое касается и морских перевозчиков. Исключения составят только лица, имеющие право на проживание в Германии, а также транзитные пассажиры и транспортировки товаров. Также приняты ограничения не коснутся перевозки медицинского персонала, немедленных медицинских поставок и тех, кто путешествует «по неотложным гуманитарным причинам», пояснили в МВД Германии. Напомним, в конце декабря 2020 в Великобритании обнаружили новый штамм коронавируса. Ученые лондонского Имперского колледжа пришли к выводу, что новая мутация коронавируса гораздо заразнее, чем предыдущая версия вируса. Впоследствии обнаружили новые штаммы коронавируса в ЮАР, Бразилии и Германии. Ученые предполагают, что новые мутации коронавирису более заразны, чем другие варианты вируса.