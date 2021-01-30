Владимир Зеленский 29 января подписал Указ президента №32 / 2021 «О праздновании 150-летия со дня рождения Леси Украинский». К круглой дате — Леся Украинка родилась 25 февраля — меньше месяца. Но приготовления продолжаются.

На днях привычный информационный фон на одном из трещащих круглосуточно информканалив (коронавирус, Конституционный суд, Байден, тарифные протесты etc.) разбавил неожиданный медийный сигнал. Депутат одного из местных облсоветов эмоционально переживал относительно приближения исторического дня — 25 февраля, 150-летие Леси Украинский. Мол, «уж полночь близится», а конь до сих пор не валялся.

В телерепортажи из уст того политика врезался в память файл о заброшенный домик Леси Украинский на Волыни, в районе Ковеля, в селе Колодяжне …

Музей-усадьба Леси Украинский на Волыни (фото: volyn-kray-mus.at.ua)

Дай, думаю, «Загуглю», что там делается «на местах» и как потомки славной «дочки Прометея» подмели дорожки и очистили тротуары — накануне славного юбилея в ожидании гостей дорогих.

Как оказалось, ряд местных волынских информационных порталов также искренне обеспокоена ситуацией вокруг дома Леси в селе Колодяжное Ковельского района. То есть, домик, где в свое время жили и родственники Леси, и она сама нуждается в срочном ремонте. И еще 2021 этот дом включили в перечень важных объектов, которые должны строиться-восстанавливаться за средства Государственного фонда регионального развития. Однако, по мнению волынских журналистов, еще не известно, утвердят перечень объектов, собственно, Минрегион.

В Волынском облсовете на эту тему также громко спорят во время бюджетных слушаний. А добросовестная и волшебная директор Волынского краеведческого музея-усадьбы Оксана Важатко рассказывает местным журналистам, что в этом году «появился реальный шанс на проведение ремонтных работ в музее-усадьбе Леси Украинский».

По словам Оксаны, общая стоимость такого проекту — 15 млн грн. Эта грандиозная цифра (за такие деньги можно построить с фундамента целое село с живописными домиками) предусматривает две важные составляющие:

Собственно, реставрационно-строительные работы в доме Леси Оцифровка музейных фондов, приобретение техники и программного обеспечения.

По словам Оксаны, первая, то есть строительная, часть проекту довольно дорогостоящая, на этот участок работ предполагается 11400000 грн .: «10% от этой суммы должен составлять софинансирования из областного бюджета, однако эти средства в размере 1140000 грн в проект бюджета не предусмотрены ».

Этакое. Как писала сама Леся Украинка: «Я на гору крутую, кремьяную буду камень тяжелый поднимите. И, неся вес ту страшную, буду песню веселую петь … »Хотя песня и не веселая.

В такой предъюбилейную истории, по мнению автора, есть две стороны одной юбилейной медали с запечатленные профилем Леси.

Одна сторона — святая обязанность государства (на уровне центра и местной власти) заботиться о чествовании и сохранения памяти гениальной дочери украинского народа.

Вторая сторона — территория полемически-риторическая

Думаю, неужели вот на большой и богатой Волыни, которая подарила миру гениальную Лесю за весь период предъюбилейную приготовлений не нашлось двух-трех местных бизнесменов патриотической ориентации, еще в летнее время, не дожидаясь зимы, присоединились бы к ремонту исторической дома Леси как сакральной памятники украинской истории и культуры. Стоит вспомнить только одного влиятельного Волыни — Игорь Палица, который в 2020 избирательный год непрерывно, даже в время своей болезни на Соvid-19, пиарился на канале своего патрона Игоря Коломойского и рассказывал о том, как помогает землякам …

Трудно же представить, что где-то далеко, например, в Германии, маленький домик Гёте, вызвал бы равнодушие и пренебрежение успешных бюргеров-бизнесменов. Там бы не ожидали «указа» Ангелы Меркель о памяти великого автора «Фауста», а, возможно, наперегонки бежали бы сами к историческим сооружений чтобы отдать дань уважения, памяти и осуществить реальную материальную помощь исторической достопримечательности, которая является гордостью страны и мира. У нас, не открою Америки, гордость под вышивка и или гимнастерки просыпается чаще всего в периоды общественно-политических стрессов — выборы местные или выборы большие, тотальной. Когда активно задействовано лозунг «мир хижинам, война дворцам»!

Честно говоря, когда автор несколько раз «гуглив» тревожную тему дома Леси в Колодяжном, нашел фотографии именно той бедной дома, на которую нужно, по версии директора Оксаны, около 11 млн. Грн. На самом деле, и избушка не выглядит жалко и совсем запущено. Скромная, нарядная, без признаков внешней разрушения. То есть давнее двора Леси Украинский не идет ни в какое сравнение с разоренной наследием Николая Леонтовича, автора легендарного «Щедрик», на Винничинни. Усадьбе Леонтовича вряд ли уже поможет даже местный бизнес — там только Маск и может справиться.

Шутки шутками, но такова реальность.

Между тем, фотографии Лесиной дома ассоциативно навевают давнюю песню Анатолия Пашкевича на слова Дмитрия Луценко: «Дом мой, белый дом, родная моя сторона, пахнут любисток и мята, мальвы цветут у окна …».

Тут же и штурханув сам себя во время пересмотрю картинок-домиков: а чего бы то вдруг возникло такое возбуждение «на местах», на Волыни, по поводу бюджетных проблем вокруг Лесиной дома? Сто лет стояла и дом и еще будет стоять.

Предполагаю, что в конце февраля, а именно в юбилейные дни, в Колодяжне, в гости «к Лесе» руководители региона ждать «Вову», как ласково и по-амикошонськы величают украинские телезрители нашего президента … И вот тут, пожалуй, местное «начальство» и встрепенулось: а смотри, не дай Бог, еще какой-то балку или потолок упадут на голову дорогим гостям? Поэтому и надо гнать (играть) на опережение — говорить о бюджетах, реконструкцию, реставрацию, строительство, то есть все то, что было давно сделать и забыть еще летом — не дожидаясь лютой зимы.

В общем и за месяц можно привести в порядок критические сегменты в здании нарядной белой дома. Все-таки это не Межигорье и не Конча-Заспа, а скромная дом, где когда-то пролетали шумные дни знаменитой семьи украинских интеллигентов.

А с другой стороны, вы только подумайте, насколько интеллигентные и наивные волынские творческие люди (музейщики), которые должны круто «освоить» бюджет на реконструкцию Леси гнезда в юбилейный год. Все-таки они пишут в своих планах деликатные тезиса о «оцифровка» музейного наследия гениальной поэтессы. Наши столичные, уже давно бы раздули юбилейный бюджет не до 15, а на 30 млн, включив в него, например, ночной современный перформанс «Лесная песня» вокруг дома с участием актеров на ходулях, что играли бы Перелесника, Мавку Лесной, Мавку Полевая и тот, что в скале сидит. И Украинский культурный фонд, думаю, выделил бы на такие действа миллионы ассигнований. Под флагом Леси — в светлое бюджетное будущее.

Надеюсь вопрос ремонта скромного жилища Леси накануне 25 февраля все-таки смогут решить без лишних стрессов и политических эксцессов. Вы только посмотрите на эту избушку, что фольклорными мотивами освещенную, здесь в этом доме и Лесина душа, и нынешний бездушный время, когда говорим о большой и величественный.

Со своей стороны для всех истинных поклонников гения Леси напомню несколько важных культурных мероприятий, которые нельзя будет обойти в юбилейные дни.

Национальный музей Тараса Шевченко (Киев) — большая выставка театральных костюмов из спектаклей по произведениям Леси Украинский из коллекции Киевского Национального театра имени Леси Украинский. Национальный Театр имени Леси Украинский (Киев) — юбилейная 150 спектакль «В плену страстей» (на основе драмы Леси Украинский «Каменный хозяин»). Символично и мистически, совпадающие две цифры 150 — представление и юбилей ее автора. Успеха актерам и в частности Натальи Доли, которая играет донную Анну. Национальный театр имени Ивана Франко (Киев) — премьера спектакля по поэтическим драме Леси Украинский «Кассандра» (режиссер Давид Петросян, в главных ролях — Ксения Баша, Марина Кошкина). Киевский театр на Подоле. Спектакль «Каменный хозяин» по поэтическим драме Леси Украинский в постановке Ивана Урывский. В главных ролях — Вячеслав Довженко, Даша Малахова, Роман Халаимов, Екатерина Рубашкина, Владимир Кузнецов. Именно этот спектакль критики называют среди самых ярких сценических явлений прошлого тяжелого 2020 года. Волынский академический областной театр имени Т. Шевченко (Луцк) — «Лесина мистерия», это представление в двух действиях, которую осуществила актриса театра Светлана Органиста. Судя по анонсу, в этой мистерии объединятся разные герои Леси мира — от «воинов света» в Мирам. Сверхсложная эту задачу — органическое сочетание Лесиних литературных пазлов в один сценический узор. Поэтому пожелаем успеха Лесиным землякам!

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