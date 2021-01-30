За прошедшие сутки в Украине медики обнаружили 4685 новых больных Covid-19. В частности, заболели 200 детей и 336 медработников. Такие данные приводит глава Минздрава Максим Степанов. Он сообщил, что вчера с коронавируса были госпитализированы 1906 человек. Умерло от осложнений болезни 149 пациентов. По официальным данным Минздрава вчера выписаны 11317 человек. Осуществлен тестирований за сутки — 41 781 (в том числе методом ПЦР — 23871, методом ИФА — 17910). За все время пандемии в Украине:

заболело — 1216278 человек;

выздоровели — 1014658 человек;

летальных случаев — 22628;

проведения ПЦР-тестов — 6232960.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Ивано-Франковской (412), Львовской (353), г. Киев (341), Днепропетровской (335) и Киевской (325) областях.

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Напомним, за прошедшие сутки в Украине медики обнаружили 5181 новых больных Covid-19. В частности, заболели 218 детей и 212 медработников. Вчера с коронавируса были госпитализированы 1916 человек. Умерло от осложнений болезни 128 пациентов. По официальным данным Минздрава вчера выписаны 11310 человек.