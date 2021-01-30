Участники штурма Капитолия выразили готовность свидетельствовать против експрезидента США Дональда Трампа по делу об импичменте. Об этом сообщает Vice. Один из самых известных участников штурма Капитолия, «шаман» Джейкоб Энтони Чансли заявил, что Трамп «его предал». Об этом рассказал адвокат Чансли Эл Уоткинс. «Он почувствовал, что президент его предал», — сказал он. По словам Уоткинса, Чансли считает слова Трампа, после которых начался штурм, «ничем иным, как приглашением пойти в Капитолий вместе с президентом и биться там как в аду». «Если рассмотрены обвинения для импичмента имеют основания, голос господина Ченсли и голоса других лиц, причастных к происшествию, должны быть услышаны», — сказал Уоткинс. Адвокат 20-летнего Эмануэля Джексона — еще одного участника штурма, которому предъявлены обвинения по пяти пунктам, включая нападение на правоохранительные органы, в недавней судебной заявлении отметил, что «характер и обстоятельства этого преступления должны рассматриваться через призму события, вдохновленной президентом США» . Другой участник штурма, Гаррет Миллер, которого обвиняли также в угрозах члену палаты представителей Александрии Окасио-Кортес и офицеру полиции Капитолия, опубликовал через своего адвоката заявление, в котором он извинился и возложил вину за свое поведение на Трампа. «Хотя я никогда не планировал нанести вред конгрессмену Окасио-Кортес или кому-либо из сотрудников полиции Капитолия, я признаю, что мои публикации в социальных сетях были абсолютно неуместными. Они были сделаны в то время, когда Дональд Трамп убедил меня, что выборы в Америке украли », — говорится в его заявлении.