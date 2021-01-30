Министр здравоохранения Максим Степанов считает, что самая большая проблема, которая на сегодняшний день существует, это низкое количество лиц, которые готовы к бесплатной вакцинации от коронавируса. Об этом он сказал в эфире Свобода слова Савика Шустера. Степанов отметил, что только 39% общего населения Украины заявили о готовности вакцинироваться. «38% — медицинских работников, работающих в больницах, оказывающих помощь больным Covid-19; экстренная медицинская помощь, включая водителей, мобильные бригады, которые прививаются и входят в первый этап », — отметил Степанов. Министр пояснил, что такие низкие цифры связаны с тем, что вопрос вакцинации комментируют люди без соответствующего образования. «Потому что у нас все считают, что вопрос вакцинации обязательно надо прокомментировать. Какой вакциной вакцинироваться, хорошая она или нет. Простите пожалуйста. Я врач по образованию и не позволяю себе комментировать эти вопросы. У нас есть соответствующие эксперты », — сказал Степанов. Он также заверил украинский, что вакцинировать в Украине будут безопасной вакциной, которую допустят на рынок Украины. Как сообщалось, 29 января МЗ представил календарный план Covid-вакцинации. 27 января Верховная Рада планировала утвердить План вакцинации украинский, состоящий из четырех этапов. Напомним, по результатам социологической группы «Рейтинг» 56% опрошенных готовы лично сделать прививку от коронавируса. Кроме того, 52% украинский не готовы прививаться, если вакцина будет бесплатной. Между тем премьер-министр Украины Денис Шмыгаль рассказал, что Украина рассматривает контракты на более 30 млн доз вакцин. Ранее в Верховной Раде зарегистрировали законопроект об использовании в Украине пяти Covid-вакцин. Минздрав планирует вакцинировать всех Украинских бесплатно. Всемирный банк поможет Украине купить Covid-вакцину.

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