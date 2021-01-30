За прошедшие сутки, 29 января, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано пять нарушений режима прекращения огня. Об этом сообщает пресс-центр ООС, В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток», недалеко от населенного пункта Водяное, что на Приазовье, российско-оккупационные войска применили беспилотный летательный аппарат типа «квадрокоптер» и сбросили два выстрела ВОГ-17 над позициями Объединенных сил. В результате двое украинских воинов получили осколочные ранения. Военных оперативно доставлен в лечебное учреждение, где им предоставлено надлежащую медицинскую помощь. Вблизи опытно вооруженные формирования Российской Федерации осуществили несколько выстрелов в сторону украинских позиций из подствольного гранатомета и стрелкового оружия, а у Авдеевки — из подствольного и ручного противотанкового гранатометов. В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» наблюдалась тишина. О фактах нарушения режима прекращения огня через Украинскую сторону СЦКК сообщено представителей ОБСЕ. С начала текущих суток, 30 января, вдоль всей линии разграничения нарушений режима прекращения огня не зафиксировано. В районе проведения операции Объединенных сил выполняют задачи и другие составляющие сил обороны. Так, за минувшие сутки, 29 января, представители Национальной полиции Украины из состава ОС зафиксировали 89 административных правонарушений. Подразделениями полиции сводных отрядов проверено 4856 транспортных средств и 4746 человек. На причастность к вооруженных формирований Российской Федерации в территориальные подразделения доставлялись два человека. За прошедшие сутки через контрольный пункт въезда-выезда «Станица Луганская» на временно оккупированную территорию Украины проследовало 662 человека, на подконтрольную Украины территорию прибыло 423 человека. Через КПВВ «Новотроицкое» — 59 и 83 человека соответственно.