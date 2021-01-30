Весенние каникулы в школах Украины 2021 начнутся 22 марта и продлятся до 28 марта включительно. Кроме того, в первый месяц весны у школьников будет один дополнительный выходной день. Так, нерабочим будет понедельник, 8 марту — Международный женский день, который имеет статус государственного праздника. Второй семестр учебного 2020-2021 года начался 11 января, а закончится 28 мая 2021. Министерство образования Украины ежегодно дает свои рекомендации учебным заведениям относительно дат каникул, однако по закону школы могут корректировать эти даты по своему усмотрению. Особенно это актуально в период пандемии коронавируса. Также на начало и продолжительность каникул могут влиять такие факторы, как погодные условия, отопления и региональные особенности. В зависимости от них школа может самостоятельно изменять даты отдыха для детей и назначать дополнительный карантин или каникулы. В частности, если самоизоляции находятся более 50% учащихся или сотрудников, а также если имеет место превышение эпидпорога заболеваемости гриппом и ОРВИ, учебное заведение будет закрыто на вынужденный карантин. Министерстве образования рекомендовало с 25 января вернуться к смешанной или очной формы обучения в университетах, техникумах, учреждениях среднего специального и профессионального образования. Детские сады продолжат работать в обычном режиме и после локдауну. В МОН сообщили, что в связи с окончанием действия дополнительных ограничений, 25 января свои двери снова откроют школы, учреждения внешкольного и специализированной художественного образования. Министр образования Сергей Шкарлет заявил, что ученики выпускных классов после завершения локдауну вернутся к смешанной формы обучения. Ранее он говорил, что считает возможным возвращение младших классов к очного обучения после завершения действия карантина. Напомним, власти Киева рассчитывают с 25 января восстановить очное обучение во всех школах столицы, позволит улучшить образовательный процесс и даст возможность родителям учеников работать. Окончательное решение примут в пятницу 22 января.

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