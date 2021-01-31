В украинских магазинах вырастут цены на хлеб и хлебобулочные изделия. По этом на своей странице в Facebook сообщил директор Украинской ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко. Причиной роста стоимости продукта стало подорожание электроэнергии и газа. Именно это один из факторов, который влияет на себестоимость, изменится на 10-15%. Кроме того, цена премиальных сортов хлеба и кондитерских изделий вырастет на 20-25%. Причина — увеличение закупочных цен на зерновые. «Пока от существенного и быстрого роста стоимости хлеба потребителя защищает декларирования цен торговлей», — написал Дорошенко По его словам, в правительстве думают, как не допустить подорожания хлеба. Впрочем, через интервенции из государственного резерва и Аграрного фонда это сделают не скоро. Как сообщалось, с тало известно, какая страна больше всего скупали украинское зерно прошлого года. Украина с начала маркетингового года (июль 2020 июнь 2021) несмотря на значительно меньший урожай продолжает активно экспортировать зерно. Напомним, аграрии высмеяли Украинской зерновой ассоциации по ее «космический» прогноз урожая зерна.

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