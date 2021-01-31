А вы слышали о таком процессе, как мимими-терапия? Теперь слышали. Это когда на вас напала хандры, преобладает плохое настроение и негативные мысли, и вы такие берете и смотрите позитивные фото милых животных, или тискают своего домашнего питомца. И здесь случается магия — ваша хандра под воздействием мимими эмоций сдается и исчезает. Вот такой вот рецептик хорошего настроения.

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«В моих больших ушей есть маленький котенок. Ой, то есть у моего маленького котенка есть большие уши »,« Он делает это каждый раз, когда мне грустно »,« Коты — это жидкость. Доказательство № 10010 »,« Для тех, кто думает, что настоящей любви не существует »,« Вот что я показываю всем своим неприятности », — комментируют фото пользователи сети. Ранее «Скотч» показывал Курьезный фото котов и собак, Которые забыли, кто из них кто Говорят, ведь, что хозяин похож на своего питомца — это так. Но почему разные питомцы не могут быть похожи друг на друга? Это чудесные фотографии как раз намекают нам в том, что это очень даже возможно

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