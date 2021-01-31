Министр здравоохранения Германии Йенс Шпан заявил, что его страна уже заказывает вакцины против коронавируса на 2022, информирует CNN. «Мы закажем вакцины в качестве меры пресечения. Если они нам не понадобятся — хорошо, но если они нам станут нужны, они будут доступны », — сказал Шпан. Шпан заявил, что сейчас страна находится на пути к иммунизации населения. «Привитых около 2300000 человек, из которых 450 тыс. Получили вторую дозу. Почти 70% жителей домов престарелых, от 60 до 70%, были привиты », — сказал Шпан. Шпан также отметил, что согласно действующему плану реагирования, некоторые ограничения Германии по блокированию могут быть сняты до лета, хотя это будет зависеть от оценок экспертов. Напомним, главный санврач Украины заявлял, что у нас вакцинация против Covid-19 может начаться в районе 15 февраля или позже. Ляшко не ответил на вопрос, какой именно вакциной начнут делать прививки Украинские от коронавируса: «Вопрос в том, какая вакцина приедет первой. И, что может быть выделена в рамках COVAX, которая передается Украине бесплатно. Или та, которую Украина законтрактовала за бюджетные средства ».