Известный украинский врач-педиатр Евгений Комаровский назвал опасность популярного народного метода лечения простуды у детей. С точки зрения медицины, утверждает Комаровский, такой способ борьбы неэффективно, и в любой цивилизованной стране его должны запретить. «Родители, которые заставляют простужен ребенка дышать паром над горячей картошкой, подвергают ее серьезной опасности», — заявил врач на своем YouTube-канале. Для начала он выразил удивление тем, почему для такого народного способа лечения простуды выбрали картофель, а не, например, морковь или свекла, а потом заявил, что в любом случае подобная процедура может привести к ожогу дыхательных путей. «Почему горячий пар, который влияет на клетки слизистых оболочек, и должна улучшить состояние этих самых оболочек? Просто если бы вы видели, какое количество детей с ожогами дыхательных путей поступает в больницы после вот этих ваших гадкие ингаляций над горячими, у вас бы волосы встали дыбом », — отметил Комаровский, подчеркнув, что за годы практики не раз и не два сталкивался с жертвами этого метода лечения. С точки зрения медицины такой способ борьбы с простудой абсолютно неэффективным и в любой цивилизованной стране должен быть запрещен. «Отец, заставляет ребенка дышать над картошкой — это то же самое, что отец, который бьет ребенка ремнем. Это все равно преступно », — пояснил он и добавил, что при борьбе с простудой просто тепло одеться и спать в комнате с чистым воздухом — гораздо эффективнее. К слову, известный врач и телеведущий Евгений Комаровский объяснил, как работать в офисе и не подхватить Covid-19. Также Комаровский рассказал, как защититься от нового штамма коронавируса.