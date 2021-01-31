Врач-педиатр и телеведущий Евгений Комаровский объяснил, что похороны умерших от Covid-19 проводятся в закрытых гробах не из риск заражения здоровых людей. Об этом Комаровский рассказал в ролике на YouTube. «Похороны человека с коронавируса опасен только тем, что родственники, которые толпятся у гроба, нарушают социальную дистанцию. Сам умерший никого заразить не может », — отметил специалист. По словам доктора, запрета на прощание с умершими родственниками и закрытые гробы лишь отражают то, что государство не проводит разъяснительную работу с населением. Он подчеркнул, что на похоронах тоже нужно носить маску и соблюдать социальной дистанции. Ведущий объяснил, что способность у больных заражать других людей снижается уже через 4-5 дней от начала проявления симптомов, становясь минимальной. «Сам факт похорон и пребывание рядом с умершим не несет никакого дополнительного риска заболеть», — резюмировал Комаровский. К слову, известный врач и телеведущий Евгений Комаровский объяснил, как работать в офисе и не подхватить Covid-19. Также Комаровский рассказал, как защититься от нового штамма коронавируса.