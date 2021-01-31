Во время дальнейших переговоров от представителей оккупационных властей требовать определиться со своей позицией в связи с проведением в оккупированном Донецке мероприятия под названием «Русский Донбасс». Об этом в эфире канала «Украина 24» заявил глава украинской делегации в Трехсторонний контактной группе (ТКГ) Леонид Кравчук. «Надо признать, что на Донбассе происходит обострение ситуации. Не только потому, что прошел «Форум» и провозгласили разные заявления и тезисы … тут вопрос в концептуальном подходе », — отметил он. По его словам, представители оккупационной власти на заседании ТКГ не говорят о создании «русского национального государства» в административных границах Донецкой и Луганской областей, однако такую цель была провозглашена в итоговом документе мероприятия, в котором приняли участие представители оккупационной власти ОРДЛО. «У нас будет вопрос на следующем заседании, а кого они представляют? Россия им сегодня скажет одно, завтра — другое. Речь идет о том, стоят представители ОРДЛО, участвующих в ТКГ, на такой же позиции, как их предводитель и пропагандисты из России. Или у них другое мнение. А если другая, то чья это мнение », — подчеркнул Кравчук. Он уточнил, что если оккупанты подтвердят новую позицию, то он обратится к представителю ОБСЕ Хайди Грау заявлению, что нынешний повестку дня больше не актуален. «Потому что такой порядок основывался на том, что районы получат статус особого местного самоуправления, а не статус русского государственного образования», — добавил Кравчук. Напомним, что 28 января на мероприятие под названием «интеграционный форум« Российский Донбасс »в регионе высадился десант в составе топовых российских пропагандистов и политиков. Следствием собрания стало принятие «доктрины», которая предусматривает создание отдельной российского государства на территориях Донецкой и Луганской областей, а также содержит план мероприятий по дезинтеграции Украины. Ранее Леонид Кравчук сообщил, что самолет с пленными, которых в обход Трехсторонней группы пытался привести с ОРДЛО народный депутат Виктор Медведчук, по неизвестным причинам не вылетел из Ростова-на-Дону.

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