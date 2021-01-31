Президент Франции Эмманюэль Макрона считает, что британскому премьеру Борису Джонсону следует наконец определиться, кого он считает союзником Евросоюз или США. Как подчеркнул глава французского государства, «нельзя быть беременным наполовину», сообщает Тhe Guardian. «Какую политику хочет выбрать Великобритания? Она не может быть лучшим союзником США и лучшим союзником ЕС. Она должна выбрать модель », — сказал Макрона. При этом, если Лондон решит «в полной мере опираться на трансатлантическую политику», то Евросоюза «потребуются разъяснения, поскольку возникнут разногласия в правилах и доступ к рынкам». Французский президент заявил, что он и в дальнейшем выступает за «общие амбиции и общую судьбу» как для Франции, так и для Британии. «Мы остаемся союзниками. История и география не меняются, поэтому я не думаю, что судьба британцев не такая, как у нас », — заявил он. «Мне очень нравится ваша страна, но, как я уже сказал, я думаю, что Brexit — это ошибка. Я уважаю суверенитет народа, и народ проголосовал за него, но, я думаю, что это голосование было основано на большом количестве лжи, и теперь мы видим, что это во многом усложнило ситуацию », — добавил Эмманюэль Макрона. Макрона коснулся разногласий между Британией и ЕС в вопросах поставок вакцин от коронавируса, и заверил, что Европа не будет блокировать или запрещать экспорт препаратов. Однако, по его мнению, поставки должны контролироваться. Также обвинил компанию AstraZeneca в отсутствии прозрачности после того, как она заявила, что не может полностью выполнить контракт о поставках вакцины в ЕС.

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