Рэп-певец Oxxxymiron (Мирон Федоров) был сегодня задержан во время несанкционированного акции протеста российской оппозиции в Санкт-Петербурге. Об этом сам исполнитель сообщил телеканалу «Дождь». Музыканта везут в отдел полиции, отметили журналисты. Oxxxymiron сказал корреспонденту «Дождя», что он пришел на акцию протеста в свой день рождения. «Мне исполнилось 36 лет. Я себе желаю меньше убегать от своих страхов в новом году », — сказал он. Рэпер подчеркнул, что требует освобождения политзаключенных. Он отказался оценить действия силовиков по просьбе журналиста. «Свободу политзаключенным! Это — главное », — сказал он. В воскресенье в столице и других городах России проходят несанкционированные акции в поддержку арестованного по возвращении в Россию оппозиционера Алексея Навального. Среди задержанных — жена оппозиционера Юлия Стремительная, которую схватили недалеко от СИЗО, в котором находится ее муж. В 2019 году рэпер Oxxxymiron также выходил на акции оппозиции против фальсификаций выборов в Российской Федерации, после чего ряд его концертов в стране был отменен.

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