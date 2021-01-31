За десять дней до начала процесса импичмента бывшего президента США Дональда Трампа покинуло несколько адвокатов. Как сообщает CNN, это произошло из-за несогласия Трампа предложенной юристами стратегией защиты. Сообщается, что среди адвокатов, ушли от Трампа — главные защитники Бутч Бауэрс и Дебора Барбери из Южной Каролины. Их помощники из этого штата Джонни Гассер и Грег Харрис тоже покинули команду Трампа. Кроме того, над делом об импичменте прекратил работу юрист Джош Ховард. По данным CNN, это произошло в результате разногласий по поводу стратегии защиты. Трамп настаивает на том, чтобы адвокаты продолжили настаивать на теме фальсификаций на выборах президента. Однако юристы предпочитали отталкиваться от того, что этот импичмент объявляется уже после завершения президентского срока. Трамп не согласился с этими доводами. Бутч Бауэрс работал в американском Минюсте при президенте Джордже Буше, а Дебора Барбери была федеральным прокурором. Джош Ховард участвовал в расследовании скандалов, связанных с президентом Биллом Клинтоном и Моникой Левински. Как сообщалось ранее, новоизбранный президент США Джо Байден призвал сенат не тянуть с импичментом Трампа. Также стало известно о том, что один из самых известных участников штурма Капитолия, «шаман» из движения QAnon Джейкоб Энтони Чансли заявил, что Трамп «его предал» и дал согласие свидетельствовать против бывшего президента во время слушаний. При этом украинский президент Владимир Зеленский в интервью программе Axios на американском телеканале HBO сказал, что «немного злой» на Дональда Трампа.

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