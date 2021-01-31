В Украине снова дорожает проезд. На Киевщине и еще в нескольких регионах пассажиры в маршрутках будут платить больше. Цены на билеты в автобусах, троллейбусах, трамваях и метро пока не изменятся, сообщает «Сегодня». В ассоциации «Автоперевозчики Киевщины» говорят: стоимость проезда будет расти. Мол, от 2018 года меняли тарифов:

Сначала на несколько гривен стоимость проезда поднимут в Боярке, Вишневом.

За ними будут Долина, Барышевка, Иванков.

Еще несколько причин подорожания называют водителя. Из-за карантина, который длится почти год, пассажиров стало значительно меньше и выросли цены на топливо. Прогнозируют, что из Боярки в Киев билет будет стоить 25 грн. В столичных маршрутках билеты тоже подорожают на несколько гривен в марте, говорят перевозчики. В метро же, трамваях и троллейбусах пока останется все как есть, потому что общественный транспорт город компенсирует убытки. Также изменятся цены на проезд в маршрутках:

В Сумах стоимость уже подняли на 2 грн. Платят 7 грн вместо пяти.

На Харьковщине возрастет стоимость пригородных и междугородных перевозок от одной до четырех гривен — в зависимости от протяженности маршрута.

В самом Харькове тарифов пока не менять.

В Копивницькому в троллейбусах и коммунальных автобусах билет будет стоить 5 и 6 гривен. Маршрутчикам горсовет планирует утвердить тариф на уровне 7 грн.

Самый дорогой проезд сейчас в Киеве — 8 гривен. Самый дешевый у жителей Черкасской и Херсонской областей — 3 грн. Напомним, представители частных перевозчиков предупредили, что в Киеве снова подорожает проезд в маршрутках. После локдауну тарифы вырастут до 10-12 грн. Недавно частные перевозчики сообщили, что до 1 марта в Киеве никто поднимать стоимость проезда в столичных маршрутках не будет. Стоимость проезда в пригородных маршрутках вырастет уже с 1 февраля. Киевляне подали петицию, в которой предлагают избавиться маршрутных автобусов в пользу муниципального транспорта Киева (автобусов, трамваев и троллейбусов).