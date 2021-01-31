За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев Covid-19 зарегистрировано в Ивано-Франковской, Закарпатской областях и Киеве. Об этом сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов. «За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Ивано-Франковской (337), Закарпатской (217), г. Киев (215), Житомирской (205) и Киевской (193) областях», — написал Степанов. По данным главы Минздрава, количество заболеваний в регионах в сутки такова:

м. Киев — 215 случаев;

Винницкая область — 123 случая;

Волынская область — 71 случай;

Днепропетровская область — 189 случаев;

Донецкая область — 176 случаев;

Житомирская область — 205 случаев;

Закарпатская область — 217 случаев;

Запорожская область — 56 случаев;

Ивано-Франковская область — 337 случаев;

Киевская область — 193 случая;

Кировоградская область — 24 случая;

Луганская область — 25 случаев;

Львовская область — 145 случаев;

Николаевская область — 146 случаев;

Одесская область — 170 случаев;

Полтавская область — 48 случаев;

Ровенская область — 78 случаев;

Сумская область — 121 случай;

Тернопольская область — 110 случаев;

Харьковская область — 192 случая;

Херсонская область — 54 случая;

Хмельницкая область — 7 случаев

Черкасская область — 59 случаев;

Черновицкая область — 118 случаев;

Черниговская область — 98 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют. [INTERACTIVE_MAP = 8532] Напомним, за прошедшие сутки в Украине медики обнаружили 3177 новых больных Covid-19. В частности, заболели 146 детей и 86 медработников. Вчера с коронавируса были госпитализированы 1960 человек. Умерло от осложнений болезни 79 пациентов. По официальным данным Минздрава вчера выписаны 4126 человек.

Читайте также:

Испугался коронавируса! Куда исчез грипп с Украины?