За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев Covid-19 зарегистрировано в Ивано-Франковской, Закарпатской областях и Киеве. Об этом сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов. «За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Ивано-Франковской (337), Закарпатской (217), г. Киев (215), Житомирской (205) и Киевской (193) областях», — написал Степанов. По данным главы Минздрава, количество заболеваний в регионах в сутки такова:
- м. Киев — 215 случаев;
- Винницкая область — 123 случая;
- Волынская область — 71 случай;
- Днепропетровская область — 189 случаев;
- Донецкая область — 176 случаев;
- Житомирская область — 205 случаев;
- Закарпатская область — 217 случаев;
- Запорожская область — 56 случаев;
- Ивано-Франковская область — 337 случаев;
- Киевская область — 193 случая;
- Кировоградская область — 24 случая;
- Луганская область — 25 случаев;
- Львовская область — 145 случаев;
- Николаевская область — 146 случаев;
- Одесская область — 170 случаев;
- Полтавская область — 48 случаев;
- Ровенская область — 78 случаев;
- Сумская область — 121 случай;
- Тернопольская область — 110 случаев;
- Харьковская область — 192 случая;
- Херсонская область — 54 случая;
- Хмельницкая область — 7 случаев
- Черкасская область — 59 случаев;
- Черновицкая область — 118 случаев;
- Черниговская область — 98 случаев.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют. [INTERACTIVE_MAP = 8532] Напомним, за прошедшие сутки в Украине медики обнаружили 3177 новых больных Covid-19. В частности, заболели 146 детей и 86 медработников. Вчера с коронавируса были госпитализированы 1960 человек. Умерло от осложнений болезни 79 пациентов. По официальным данным Минздрава вчера выписаны 4126 человек.