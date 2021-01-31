Данные свежих клинических испытаний двух вакцин против Covid-19 показали, что зафиксирован в Южной Африке новый вариант коронавируса более устойчив к антителам, вызванных прививкой. Об этом сообщает Reuters. Новая информация означает, что человек, получивший вакцину, гораздо меньше защищена от заражения южноафриканским штаммом при контакте с ним. Вакцины от Novavax Inc и Johnson & Johnson оказались значительно менее эффективными в предотвращении Covid-19 у участников испытаний в Южной Африке, где мощный новый вариант вируса уже широко распространен, по сравнению со странами, где эта мутация все еще редкая. Согласно предварительным данным, вакцина от Novavax в целом эффективна на 50% для предотвращения Covid-19 среди людей в Южной Африке. Это значительно меньше по сравнению с результатами исследований в Великобритании, где этот показатель составил 89,3%. Компания Johnson & Johnson заявила, что один прием вакцины против коронавируса был в целом на 66% эффективным на трех континентах, но существовали большие различия по регионам. В Соединенных Штатах, где о южноафриканский вариант был впервые сообщено на этой неделе, эффективность достигла 72% по сравнению с лишь 57% в Южной Африке, где новый вариант, известный как B 1.351, составлял 95% случаев Covid. Научный сотрудник медицинского центра медицинского факультета Гарвардского университета, который помогал разрабатывать вакцину J & J, доктор Дэн Баруш отметил, что сейчас существует широкий спектр новых вариантов Covid, в том числе в Бразилии, Южной Африке и даже в США, в значительной степени устойчивы к антителам, вызванных вакциной. Генеральный директор Pfizer Альберт Бурла отметил, что существует «большая вероятность» того, что новые варианты коронавируса со временем могут сделать вакцину компании неэффективной. При этом ученые отметили, что лучший способ предотвратить дальнейшую эволюции вируса — остановить его размножение. А значит вакцинацию людей нужно проводить как можно быстрее. Напомним, ученые раскрыли неожиданную признак рака легких. Как сообщалось, ученые раскрыли влияние коронавируса на легкие в первые часы заражения.