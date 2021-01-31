У члена Палаты представителей Конгресса США Стивена Линча (демократ, от штата Массачусетс) было выявлено коронавирус, несмотря на сделанным им прививки от Covid-19. Об этом сообщает CBS со ссылкой на прессекретар законодателя Молли Роуз Тарп. Как рассказала представитель Линч прививался вакциной компании Pfizer / BioNTech. Вторую дозу вакцины конгрессмен получил в инаугурации президента США Джо Байдена, прошедшей 20 января. По словам Тарп, у политика отсутствуют симптомы Covid-19. «Он чувствует себя хорошо», — сообщила Тарп. Она добавила, что Линч пойдет на карантин и будет работать удаленно. США по-прежнему остаются в мировых лидерах по количеству выявленных случаев Covid-19. Всего в стране с начала пандемии заразились 25,2 миллиона человек, умерли более 420 000 больных. Ранее президент США Джо Байден ввел карантин для прибывающих в США авиапассажиров. Решение было принято в связи с распространением нового штамма коронавируса. «В дополнение к ношению маски любого иностранца, который прибывает в США самолетом из другой страны нужно будет сделать тест еще до посадки, до вылета. А также идти на карантин, когда они прибывают в Америку », — сказал политик. Напомним, американские ученые раскрыли, как коронавирусная инфекция влияет на организм в первые часы заражения.