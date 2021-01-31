С самого утра воскресенья, 31 января 2021, в столице РФ введен значительные ограничения на передвижение людей центральной частью города. Также на вход и выход начинаются семь станций метро — «Александровский сад», «Охотный ряд», «Театральная», «Площадь Революции», «Кузнецкий мост», «Лубянка», «Китай-город» Причиной таких действий Главное управление МВД России по Москве называет намеченную на сегодня «несогласованную акцию». Кроме того, в воскресенье также будет изменено движение общественного наземного транспорта.

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Все ограничения будут действовать до особого распоряжения полиции, отметили в МВД РФ. В свою очередь Генпрокуратура РФ предупредила граждан, что «провокационные и насильственные действия» участников таких акций могут быть квалифицированы по статье УК о массовых беспорядках. По действующему российскому законодательству, наказанием за организацию массовых беспорядков, сопровождавшихся насилием, поджогами, применением оружия, взрывных устройств, взрывчатых, ядовитых или других веществ и предметов, представляющих опасность для окружающих, а также за предоставление вооруженного сопротивления представителю власти может быть лишение свободы на срок от 8 до 15 лет (статья 212 УК РФ). Участие в массовых беспорядках, перечисленных выше, грозит лишением свободы на срок от 3 до 8 лет (статья 212 УК РФ). При этом в таких городах как Новосибирск, Челябинск, Екатеринбург, Томск, Хабаровск, Владивосток, шо находятся в других часовых поясах и где, соответственно, все происходит раньше Москву, имеют место неалогични мероприятия.

И у нас новогодние праздники pic.twitter.com/LIjbxhilO7 — Нора Лейман (@ lgvTsBvhZVhZx6L) January 31, 2021

Во Владивостоке и Хабаровске уже начались задержания людей. Все они — что в Москве, что в Сибири — выходят на защиту взятого под стражу оппозиционера и антикоррупционера Алексея Навального. Как сообщалось, в российских городах в воскресенье, 31 января, ожидаются акции в поддержку оппозиционного политика Алексея Навального, который находится под арестом, и других политзаключенных. На сайте Навального опубликован список 80 городов, в которых запланированы акции, их перечень обновляется. Напомним, российские следователи объявили в розыск «спонсора Навального», который скрывается в Украине.