Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) начало расследование в отношении компании SpaceX Илона Маска из-за нарушения лицензии на запуск космических кораблей. Об этом сообщает The Verge со ссылкой на два источника, знакомых с ситуацией. По их информации, FAA начала расследование инцидента, который затрагивает не только взрыв прототипа Starship при посадке, но и «отказ SpaceX соблюдать условия» запуска космических кораблей, обозначенных ведомством. «Хотя мы признаем важность быстрых действий для стимулирования инноваций в коммерческой сфере, FAA не будет уступать своей ответственностью за защиту общественной безопасности», — заявил представитель ведомства Стив Кульм. В то же время, он не уточнил, какие именно действия SpaceX нарушили лицензию FAA. Очередное тестирование прототипа Starship должно было состояться 28 января, однако FAA запретила проводить этот запуск, поскольку чиновники рассматривали изменения, которые SpaceX внесла в свою заявку на лицензию, отметил один из собеседников The Verge. Глава компании Маск болезненно отреагировал на отмену испытаний. «В отличие от авиационного подразделения, с которым все нормально, космическое подразделение FAA имеет принципиально неправильную нормативную базу. Их правила рассчитаны на несколько невозвратных запусков в год с нескольких государственных объектов. Соблюдая эти правила, человечество никогда не доберется до Марса », — написал миллиардер у себя в Twitter. Космический корабль Starship сейчас находится на стадии разработки, отмечала SpaceX. Он «полностью поддерживает многократное использование системы транспортировки», разработанной для перевозки как людей, так и грузов «на орбиту Земля, Луна, Марс и еще дальше».