Февраль по Украине продолжит аномально теплую зиму и также не принесет морозов, кроме того, весна в этом году будет не просто ранней, но и теплой.

Как сообщает НАРОДНАЯ ПРАВДА со ссылкой на РБК , заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института, старший научный сотрудник, кандидат географических наук Вера Балабух объяснила, что метеорологическая зима в Киеве так и не наступила и вполне вероятно, что Украинская придется привыкать к такому климату.

«Ожидаем аномально теплый февраль. В Киеве до второй декады января не наступила метеорологическая зима (когда средняя суточная температура ниже 0 градусов пять дней подряд). Было пять зимних дней. В декабре семь, но не подряд», — пояснила Балабух.

По ее словам, климатические параметры меняются в Украине с 1990-х годов и эти изменения происходят в два раза быстрее, чем глобальные. Продолжительность сезонов меняется, количество пожилых, морозных и жарких дней — тоже. Растет количество в Украине так называемых «тропических дней» — когда температура воздуха не опускается ниже 20 градусов в течение суток. Также наблюдается повышение влажности, увеличение количества ветров и штормов. Также стали появляться экстремальные погодные явления.

Балабух добавила, что январская погода в Украине соответствует показателям середины ноября или марта и такие температуры могут привести к уменьшению урожая.

Напомним, директор Украинского гидрометеорологического центра Николай Кульбида рассказал, что морозная и снежная зима скоро останется только в памяти украинский, ведь климат в стране безвозвратно изменился.

А между тем директор Киевского эколого-культурного центра, эколог Владимир Борейко объяснил, что в Украине постепенно происходит изменение границ зимы, в результате чего март и начало апреля становятся «зимними месяцами».