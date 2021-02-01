Сегодня, 30 января, звезда и руководитель проекта «Дизель-шоу» Егор Крутоголов прокомментировал переход программы на российское телевидение. С февраля юмористическую программу начнут показывать на телеканале «Че», что входит в медиагруппы СТС. Соответствующий пост он опубликовал на своей странице в Facebook. «По поводу« измены », что« мы продались агрессору «придется объяснить тем, кто далек от тв-бизнеса: авторские права на снятые концерты« Дизель Шоу »мы передаем канала и по договору, он имеет право распоряжаться контентом, не доводя до сведения дизель Студио », — рассказал артист. То есть, по его словам, «продаться» участники телепрограммы не могли «даже теоретически», потому что это не входит в рамки их компетенции. «Поэтому вопрос не к нам, а к правообладателя. Об операции с каналом Че, как и о существовании самого канала Че, узнал из той же заказной статьи, и вы. По поводу «концертов в Раши» — ложь. «Дизель Шоу» не давало концертов там никогда и не собирается », — рассказал Крутоголов.

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Также он посоветовал всем запасаться попкорном, поскольку, по его мнению, эта история так быстро не закончится и обязательно будут еще «вброс». «Так борются с конкурентами на украинском телевидении», — заявил артист. Напомним, один из своих самых известных номеров с участием Владимира Зеленского »Братья сиськи», герои которого играют на рояле пенисами, студия «Квартал 95» позаимствовала. К тому же без указания авторов оригинальной идеи. Номер дуэта очень старый, его видео даже нет в хорошем качестве.