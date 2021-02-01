Народный депутат Александр Дубинский прокомментировал свое исключение из фракции «Слуга народа».Соответствующее заявление Александр Дубинский опубликовал на своей странице в Facebook.

Он назвал голосование чистым фарсом, поскольку оно якобы было тайным от самого Дубинского и избирателей, нарушило «все мыслимые и немыслимые процедуры и демократические нормы».

«К сожалению, события последних трех недель ярко и отчётливо продемонстрировали истинное лицо актёров на политической сцене Украины. И в президентском офисе, и у нас в парламенте. Перейдены все возможные красные линии», — утверждает нардеп.

Также он заявил, что за сегодняшнее решение политикам придется отвечать.

«То, что вы творите, вы за это и будете отвечать. Это безответственно, безосновательно, аморально и унизительно для страны. Ещё раз для всех повторяю — это не мой персональный вопрос. Это вопрос субъектности нашей страны и ее власти, избранной украинским народом. Власти, которую вы осознанно делаете субъектом шантажа и управления аферистов и тех, кто за ними стоит», — считает Дубинский. Как мы уже рассказывали ранее, 11 января министерство финансов США ввело санкции за вмешательство в президентские выборы в США против нескольких граждан и организаций Украины. Среди них были Александр Дубинский. США считают, что он публично поддерживал кампанию по дезинформации американских граждан с целью повлиять на результаты выборов вместе с внефракционным депутатом Андреем Деркачем.

А также, в отношении Дубинского открыто расследование Офисом генпрокурора Украины.