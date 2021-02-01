Народного депутата Александра Дубинского, который попал под американские санкции «за вмешательство в выборы США», на заседании «Слуги народа», исключили из фракции.
Об этом сообщает «Страна» с места события.
За исключение Дубинского проголосовали 198 депутатов, 29 были против такого решения, 19 воздержались.
Сам же Дубинский после этого призвал коллег, которые его поддерживали, оставаться во фракции.
Как мы уже рассказывали ранее, в отношении нардепа Александра Дубинского открыто расследование Офисом генпрокурора Украины.
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский лично просил депутата Александра Дубинского выйти из фракции «Слуга народа» после скандала с санкциями США, но тот отказался.