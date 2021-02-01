Европейский Союз приветствует выделение Украине 117 000 доз вакцин от Covid-19 производства компании Pfizer / BioNTech в рамках механизма Covax, который поддерживается ЕС. Об этом говорится в заявлении представительства ЕС в Украине. Решение о выделении вакцин было принято 30 января. В поддержку инициативы Covax Европейская комиссия, Европейский инвестиционный банк и государства-члены ЕС анонсировали выделение более 870 млн евро. «Covid-19 стал беспрецедентным вызовом для всего мира. Коронавирус влияет на наше здоровье, работу, семьи и качество жизни. Вакцинация играет ключевую роль в победе над пандемией. Ни один из нас не находится в безопасности, пока безопасность не гарантирована для всех. Основываясь на принципах «Team Europe», Европейский Союз с гордостью поддерживает усилия Covax по обеспечению наших партнеров вакциной, и Украина стала одной из первых таких стран », — отметил посол ЕС в Украине Матти Маасикас. Напомним, 29 января Рада приняла закон об экстренной регистрации вакцин. Благодаря этому закону Украины сможет использовать вакцины от коронавируса Pfizer / BioNTech, Sinovac Biotech, Moderna, Sinopharm, AstraZeneca. Как сообщалось, в феврале Украина получит 117 000 доз вакцины Pfizer-BioNTech, а также в течение первого полугодия 2021 — от 2,2 до 3700000 доз вакцины AstraZeneca / Oxford.