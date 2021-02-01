Актера и телеведущего Вячеслава Соломко, який недавно в шуточно видео высмеял «Украинский» слова, отстранилы от ведения эфиров на телеканале «Киев». В медиа извинились за поступок артиста и заверил, что в эфир ведущий выходить Не будет. Телеканал уточнил, что во время военной агрессии на Донбассе, которую ведет Россия против Украины, шутки неуместны. «В условиях гибридное информационной войны, а также военной агрессии на Донбассе, которую ведет Россия против Украины, неудачные шутки щодо украинского языка, его ОТДЕЛЬНЫХ слов или фонетики неуместны. Мы также осознаете негативную нравственную сторону ЭТИХ видеозаписей. Отснятые кадры затрагивают чувствительную тему для многих украинцев и могут трактоваться двусмысленно, что должен был предвидеть автор видео. Поэтому пока Вячеслав Соломка отстранен от ведения эфира », — говорится в открытом письме. Кроме того, ролики в TikTok, где Соломка высмеял украинский язык, сам артист позже удалил. Пользователи сети негативно высказались на счет шуток телеведущего Facebook и верят, что после этой ситуации «он Вынесет какой-то урок». Ранее «Скотч» сообщал, что Мишель Андраде впервые заговорила о своем любовника. «Мой парень знает больше, чем подружка, чем мама. Он мой друг в первую очередь. Все проблемы решаются в семье, между парой. Это же круто, когда человек творческий влюблен, потому что он больше создает, по-другому чувствует себя », — отметила Андраде.

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