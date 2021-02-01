Китайский Новый год наступит 12 февраля 2021 года в 21:05 — праздник отмечается во второе новолуние после зимнего солнцестояния (21 декабря).

Как известно, 2021 год по восточному календарю продлится до 30 января 2022 года. Символом этого года будет Белый Металлический Бык.

Китайский Новый год — история праздника

В быту название Китайского Нового года Чунь Цзе еще называют «Нянь». По легенде, это страшное чудовище с рогами на голове, жившее в древнем Китае. Весь год он жил на глубине моря, и лишь один раз в год вытекал наружу. Накануне Нового года он врывался в селение, ел скотину и губил жизни людей. Крестьяне его очень боялись и перед Новым годом покидали свои жилища и бежали в горы, чтобы спрятаться от страшного зверя.

Однажды в деревню пришел немощный человек. Никто его не принял в свой дом, кроме одной женщины, хотя она уговаривала его покинуть село. Усмехнувшись, старик попросил разрешения остаться в доме на ночь, чтобы изгнать Няня из деревни навсегда.

Когда в полночь Нянь приблизился к дому в котором горел огонь, а двери были выкрашены красной краской – он побоялся зайти внутрь. Оказывается, что он боится пламени, громкого шума и красного цвета.

С того времени в преддверии Нового года все жители наклеивают на двери красные надписи, зажигают огни, веселятся и стараются не спать всю ночь.

Китайский Новый год — традиции праздника

В первый день Китайского Нового года жители ставят в тарелку немного еды, чтобы задобрить Няня. За одним столом собирается вся семья. На столе обязательно должны быть мясные, рыбные, куриные блюда, много риса, а также цзяоцзы – традиционные китайские пельмени.

Праздник длится всю неделю люди ходят в гости к друзьям, родственникам или соседям. Собираясь в гости, нужно подарить хозяевам мандарины, ведь они являются символом финансового достатка.

Заканчивается Китайский Новый год шумными фейерверками, чтобы отпугнуть злых духов.

