В России протесты в поддержку Навального сопровождаются жесткими задержаниями, правозащитники сообщают уже о более 1000 арестов. Об этом передает ОВД-Инфо. Отмечается, что на акциях в поддержку политика Навального в Сибири и на Дальнем Востоке в данный момент, в 12:25 (по Киеву) задержаны более 1000 человек. Наибольшее число задержанных во Владивостоке — 103, и в Москве — 100 человек.

[GALLERY_BLOCK]

Задержание происходят во всех городах, где люди собираются на акции протеста — задерживают как участников акций, так и тех, кто призывал к участию в них. Среди задержанных много журналистов. В Санкт-Петербурге на антиправительственной акции протеста, полиция задержала рэпера Оксимирона (настоящее имя Мирон Федоров).

pic.twitter.com/mtfi4y9E7h — маша Борзунова (@mborzunova) January 31, 2021

17 января Алексей Навальный был задержан в зоне паспортного контроля аэропорта «Шереметьево». Он возвращался в РФ из Германии, где проходил лечение после отравления веществом группы «Новичок» в конце августа прошлого года.

По словам менеджера артиста, сейчас исполнителя везут в одно из отделений полиции. Где именно произошло задержание, не известно. В Москве и Петербурге акции протесте перешли в активную фазу. Люди скандируют «Путин уходи», а силовики пытаются окружить часть центральных улиц города.

Напомним, с самого утра воскресенья, 31 января 2021, в столице РФ введен значительные ограничения на передвижение людей центральной частью города. Также на вход и выход начинаются семь станций метро — «Александровский сад», «Охотный ряд», «Театральная», «Площадь Революции», «Кузнецкий мост», «Лубянка», «Китай-город». Как сообщалось, в России в антиправительственных протестах начались задержания.

Читайте также:

Фактор Навального. Ли враги Путина являются друзьями Украины?