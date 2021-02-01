Вопрос Донбасса и Крыма нужно выносить на всеукраинский референдум, — так считает глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук.

Соответствующее заявление он сделал в эфире телеканала «Украина 24».

Кравчук подчеркнул, что оккупация Крыма и война на Донбассе воспринимаются политическими силами Украины по-разному:

«Самым болезненным вопросом сегодня является вопрос Донбасса и Крыма. К сожалению, аннексия, война на Донбассе воспринимается политическими силами Украины по-разному. Часто политики, которые фактически поддерживают кремлевскую политику, выдают себя за патриотов и провозглашают свои пристрастия на разных площадках. И народ буквально не может сориентироваться в том плане, а какое же совместное мнение у различных политических сил, они разошлись в коренном вопросе. Речь идет о мире и войне, жизни и смерти, редко бывает, чтобы люди так расходились. И, возможно, нам нужно будет вынести для того, чтобы люди сказали, как должна быть организована жизнь в тех регионах, которые сегодня не контролируются Украиной, но являются украинскими территориями».

Он добавил, что поиск устойчивого политического урегулирования в Украине должен состояться в соответствии с принципами международного права, соблюдением полного суверенитета, территориальной целостности и независимости Украины в пределах ее международно признанных границ, включая Крым и город Севастополь.

Ранее Кравчук заявил, что Украина не готова к возвращению оккупированного Российской Федерацией Донбасса военным путем.

Он также подчеркивал, что обмен пленными возможен только на уровне государства, односторонней передачи узников с оккупированного Донбасса не будет.