Курс гривны уже в ближайшие дни может снизиться до 28 гривен/доллар. Укрепление нацвалюты будет вызвано тем, что нерезиденты могут увеличить предложение валюты на рынке.
Такое мнение озвучил эксперт Тарас Котович, передает РБК.
Гривна может продолжить укрепление под влиянием высоких цен на товары украинского экспорта, сохранения активности нерезидентов на рынке ОВГЗ и начала подготовки аграриев к весенне-полевым работам.
«До конца февраля курс гривны может укрепиться достаточно ощутимо, достигнув 27,5 гривен/доллар», — предполагает эксперт.
Напомним, на прошлой неделе укрепление гривны было незначительным — только до 28,13 гривен/доллар (на 0,11%), а с начала года — на 1,14%, поскольку весь январь курс на межбанковском рынке преимущественно колебался в пределах коридора 28-28,5 гривен/доллар.
«Это было достаточно нехарактерным для первого месяца года, которому свойственно преобладание девальвационного давления, и значительную роль в стабилизации курса сыграли нерезиденты, продавая валюту для покупки ОВГЗ. Этим они фактически компенсировали избыточный спрос на валюту, который повлекли за собой большие бюджетные расходы, проведенные в конце 2020 года», — подчеркивает он.
А в февраль гривна входит с курсом к доллару США на уровне 28,13 гривен/доллар и с высокой вероятностью сохранения активности нерезидентов на рынке ОВГЗ может начать обычное сезонное укрепление, которое поддержат экспортеры, особенно аграрии, которые постепенно будут продавать валюту для финансирования весенне-полевых работ.
Как мы уже рассказывали ранее, исследования международных организаций показали, что уровень бедности в 2020 году в Украине вырос до 50%.
В то же время, средняя зарплата украинцев в декабре существенно повысилась до 14 179 грн (11 987 грн в ноябре), но рост этот сезонный — в декабре средняя зарплата обычно выше, чем в течение остального года, на показателе сказываются выплаты годовых премий, «13-х зарплат».